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США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 20:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні

У Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського, що стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", в понеділок на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми заохочували президента Сі до контакту з президентом Зеленським, бо вважаємо, що пан Сі повинен сам почути український погляд (на війну в Україні), а не лише російський. Ми насправді обстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт повинен відбутись. Ми робили це публічно й непублічно", – наголосив він.

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Представник Білого дому зауважив, що наразі українська сторона не отримала підтвердження розмови Зеленського й Сі, але у США сподіваються, що це все ж станеться.

"Це буде хорошою річчю, бо потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР до цього (війни в Україні). І ми сподіваємось, що й далі відмовлятимемо їх від того, аби вони вирішили надати Росії летальну допомогу, про що ми, очевидно, попереджали", – зазначив Салліван.

Раніше в понеділок видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

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Поїздка китайського лідера до Москви, яка нібито може відбутися вже наступного тижня, та плани на спілкування із Зеленським, ймовірно, свідчать про спроби Пекіна відігравати активнішу роль "посередника" для завершення війни. 

Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною. Про китайський "мирний план" ЄвроПравда детально розповідала у статті "Китайська гра у мир".

Теми: КитайЗеленськийСША
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