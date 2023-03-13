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США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 20:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине

В Вашингтоне приветствуют возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, что станет первым контактом такого уровня между обоими государствами после начала полномасштабной войны.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", в понедельник на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы поощряли президента Си к контакту с президентом Зеленским, потому что считаем, что господин Си должен сам услышать украинский взгляд (на войну в Украине), а не только российский. Мы на самом деле отстаивали перед Пекином мнение, что этот контакт должен состояться. Мы делали это публично и непублично", - подчеркнул он.

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Представитель Белого дома отметил, что пока украинская сторона не получила подтверждения разговора Зеленского и Си, но в США надеются, что это все же произойдет.

"Это будет хорошей вещью, потому что потенциально привнесет больше баланса и взглядов в подход КНР к этому (войне в Украине). И мы надеемся, что и дальше будем отговаривать их от того, чтобы они решили предоставить России летальную помощь, о чем мы, очевидно, предупреждали", - отметил Салливан.

Ранее в понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

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Поездка китайского лидера в Москву, которая якобы может состояться уже на следующей неделе, и планы на общение с Зеленским вероятно свидетельствуют о попытках Пекина играть активную роль "посредника" для завершения войны.

Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной. О китайском "мирном плане" ЕвроПравда подробно рассказывала в статье "Китайская игра в мир".

Темы: КитайЗеленскийСША
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