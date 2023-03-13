Сі Цзіньпін за тиждень планує зустрітися з Путіним – Reuters

Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію для зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним вже наступного тижня.

Джерело: Reuters, російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Про наміри Сі Цзіньпіня приїхати до Росії наступного тижня повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням.

Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуте скептично на Заході з огляду на дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Оновлено: Пєсков заявив, що наразі йому нічого сказати з цієї теми. "Зазвичай оголошення про офіційні закордонні візити здійснюється синхронно, за взаємною домовленістю сторін. Коли така готовність буде, ми вам повідомимо", - сказав він.

Передісторія:

24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України, який зокрема включає повагу до суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни" і припинення військових дій.

У грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.