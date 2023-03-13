Сі Цзіньпін за тиждень планує зустрітися з Путіним – Reuters

Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію для зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним вже наступного тижня.

Джерело: Reuters, російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Про наміри Сі Цзіньпіня приїхати до Росії наступного тижня повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням.

Реклама:

Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуте скептично на Заході з огляду на дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Оновлено: Пєсков заявив, що наразі йому нічого сказати з цієї теми. "Зазвичай оголошення про офіційні закордонні візити здійснюється синхронно, за взаємною домовленістю сторін. Коли така готовність буде, ми вам повідомимо", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ