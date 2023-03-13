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Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 21:54
Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що додаткові пів трильйона гривень, які хочуть виділити на оборону України, спрямують на зарплатню військовим, дрони, тощо.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково.

Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони". 

Деталі: Також влада обговорила гуманітарне розмінування.

Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися.

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Зеленський додав, що ситуація в енергетиці – нормалізована.

Нагадаємо: 

  • Кабінет Міністрів 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.
  • Голова бюджетного комітету роз’яснила, що джерелами покриття додаткових видатків стануть: збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення) - 419,3 млрд грн; збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків) - 60,7 млрд грн; скорочення видатків на обслуговування державного боргу - 50,3 млрд грн; зменшення витрат на забезпечення державних гарантій - 6,9 млрд грн.

Теми: ЗеленськийМіноборонивійнабюджет
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