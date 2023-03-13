Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 20:54
Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що додаткові пів трильйона гривень, які хочуть виділити на оборону України, спрямують на зарплатню військовим, дрони, тощо.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Реклама:

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково.

Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони". 

Деталі: Також влада обговорила гуманітарне розмінування.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися.

Зеленський додав, що ситуація в енергетиці – нормалізована.

Нагадаємо: 

  • Кабінет Міністрів 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.
  • Голова бюджетного комітету роз’яснила, що джерелами покриття додаткових видатків стануть: збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення) - 419,3 млрд грн; збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків) - 60,7 млрд грн; скорочення видатків на обслуговування державного боргу - 50,3 млрд грн; зменшення витрат на забезпечення державних гарантій - 6,9 млрд грн.

Теми: ЗеленськийМіноборонивійнабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
Зеленський: Дуже жорстко на сході, але треба знищити військову потугу ворога 
$886 млрд: Білий дім просить Конгрес про рекордні з часів Другої світової видатки на оборону
РФ атакувала ракетами та вибухівкою з дронів Сумщину: загиблий та 4 поранених за добу
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: