Зеленський розповів, куди спрямують додаткові пів трильйона на оборону

Президент Володимир Зеленський розповів, що додаткові пів трильйона гривень, які хочуть виділити на оборону України, спрямують на зарплатню військовим, дрони, тощо.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів важливі координаційні наради. Прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок Офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні.

Зокрема, уряд схвалив і пропонує Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково.

Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони".

Деталі: Також влада обговорила гуманітарне розмінування.

Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися.

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Зеленський додав, що ситуація в енергетиці – нормалізована.

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