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Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 21:54
Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дополнительные полтриллиона гривен, которые хотят выделить на оборону Украины, направят на зарплату военным, дроны и тому подобное.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели.

В частности, правительство одобрило и предлагает Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен - на оборону, дополнительно.

Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, на поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны".

Детали: Также власти обсудили гуманитарное разминирование.

По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными из-за вражеских мин и снарядов, которые не разорвались.

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Зеленский добавил, что ситуация в энергетике - нормализована.

Напомним:

  • Кабинет Министров 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.
  • Глава бюджетного комитета Подласа разъяснила, что источниками покрытия дополнительных расходов станут: увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования) – 419,3 млрд грн; увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков) – 60,7 млрд грн; сокращение расходов на обслуживание государственного долга – 50,3 млрд грн; уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий – 6,9 млрд грн.

Темы: ЗеленскийМиноборонывойнабюджет
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