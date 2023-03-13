Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
Президент Владимир Зеленский рассказал, что дополнительные полтриллиона гривен, которые хотят выделить на оборону Украины, направят на зарплату военным, дроны и тому подобное.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели.
В частности, правительство одобрило и предлагает Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен - на оборону, дополнительно.
Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, на поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны".
Детали: Также власти обсудили гуманитарное разминирование.
По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными из-за вражеских мин и снарядов, которые не разорвались.
Зеленский добавил, что ситуация в энергетике - нормализована.
Напомним:
- Кабинет Министров 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.
- Глава бюджетного комитета Подласа разъяснила, что источниками покрытия дополнительных расходов станут: увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования) – 419,3 млрд грн; увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков) – 60,7 млрд грн; сокращение расходов на обслуживание государственного долга – 50,3 млрд грн; уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий – 6,9 млрд грн.