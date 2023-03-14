Найвищим пріоритетом Британії залишається надання військової допомоги Україні – Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що найвищим пріоритетом його країни є продовження надання військової допомоги Україні.

Джерело: заява Сунака під час обговорення з президентом США Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албенізі подальшої взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сунака: "Нашим найвищим пріоритетом є продовження надання військової допомоги Україні, тому що їхня безпека – це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість".

Деталі: Британський прем'єр наголосив, що сучасні виклики посилюються "російським вторгненням в Україну, зростанням агресивності Китаю, дестабілізуючим поводженням Ірану та Північної Кореї".