Наивысшим приоритетом Британии остается предоставление военной помощи Украине – Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что наивысшим приоритетом его страны является продолжение оказания военной помощи Украине.

Источник: заявление Сунака во время обсуждения с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албенизи дальнейшего взаимодействия трех стран в рамках альянса AUKUS, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сунака: "Нашим самым высоким приоритетом является продолжение оказания военной помощи Украине, потому что их безопасность – это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость".

Детали: Британский премьер подчеркнул, что современные вызовы усиливаются "российским вторжением в Украину, ростом агрессивности Китая, дестабилизирующим поведением Ирана и Северной Кореи".