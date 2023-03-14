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Наивысшим приоритетом Британии остается предоставление военной помощи Украине – Сунак

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 01:55
Наивысшим приоритетом Британии остается предоставление военной помощи Украине – Сунак
РИШИ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что наивысшим приоритетом его страны является продолжение оказания военной помощи Украине.

Источник: заявление Сунака во время обсуждения с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албенизи дальнейшего взаимодействия трех стран в рамках альянса AUKUS, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сунака: "Нашим самым высоким приоритетом является продолжение оказания военной помощи Украине, потому что их безопасность – это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость".

Детали: Британский премьер подчеркнул, что современные вызовы усиливаются "российским вторжением в Украину, ростом агрессивности Китая, дестабилизирующим поведением Ирана и Северной Кореи".

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Темы: СунакВеликобританияУкраина
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