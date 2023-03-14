Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: Reuters

Деталі: На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

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Зазначається, що 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".

Нагадаємо: У Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського, що стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.