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Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 03:59
Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном
Джо Байден і Сі Дзіньпін. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: Reuters

Деталі: На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

Зазначається, що 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".

Нагадаємо: У Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського, що стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.

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Теми: КитайСШАБайден
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