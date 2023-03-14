Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Источник: Reuters

Детали: На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да". Однако американский президент отказался уточнить, когда именно состоится такой разговор.

Отмечается, что 13 марта Байден обнародовал детали крупного соглашения между США, Великобританией и Австралией о предоставлении Австралии атомных подводных лодок. Китай считает соответствующее соглашение "незаконным актом ядерного распространения".

Напомним: В Вашингтоне приветствуют возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, что станет первым контактом такого уровня между обоими государствами после начала полномасштабной войны.