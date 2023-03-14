Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 03:59
Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином
Джо Байден и Си Дзиньпин. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Источник: Reuters

Детали: На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да". Однако американский президент отказался уточнить, когда именно состоится такой разговор.

Отмечается, что 13 марта Байден обнародовал детали крупного соглашения между США, Великобританией и Австралией о предоставлении Австралии атомных подводных лодок. Китай считает соответствующее соглашение "незаконным актом ядерного распространения".

Напомним: В Вашингтоне приветствуют возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, что станет первым контактом такого уровня между обоими государствами после начала полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КитайСШАБайден
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Минобороны заверили, что мобилизованных без подготовки не отправляют на передовую

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжит служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Все новости...
Китай
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
Контрразведка Британии создаст подразделение для противодействия шпионам из Китая и России
Последние новости
19:54
В Подмосковье пожар на крупном химзаводе
19:29
видеоМинобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2
19:13
"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air
18:57
В Минобороны заверили, что мобилизованных без подготовки не отправляют на передовую
18:36
Россияне ударили из "Ураганов" по Константиновке: 6 раненых
18:28
UBS рассматривает возможность поглощения Credit Suisse на фоне опасений распространения банковского кризиса
18:19
Силы обороны отбили атаки в северной части Бахмута – сводка Генштаба
17:56
Польский волонтер ранен вблизи Бахмута, в микроавтобус попала ракета
17:49
Клиентов ПриватБанка предупреждают о возможных проблемах с картами
17:39
обновленоРоссияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые
Все новости...