ЄС розробляє закон про "іноземних агентів" – ЗМІ

У Європейському Союзі розпочали роботу над власним законом про "іноземних агентів", який вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС.

Джерело: Politico з посиланням на власні поінформовані джерела

Дослівно: "У рамках боротьби із зовнішніми впливами Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС".

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Деталі: Видання повідомляє, що наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Зазначається, що європейський закон про "іноземних агентів" навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб, але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування з-за меж ЄС.

Politico додає, що останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси - від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Грузії спроба ухвалити законопроєкт про "іноагентів", який опозиція назвала "російським законом", спричинила масові протести. Після бурхливих протестів 7 і 8 березня керівна партія Грузії оголосила, що вирішила відкликати скандальний законопроєкт.