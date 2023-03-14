Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС разрабатывает закон об "иностранных агентах" – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 05:42
ЕС разрабатывает закон об иностранных агентах – СМИ
Флаги ЕС. Фото из открытых источников

В Европейском Союзе начали работу над собственным законом об "иностранных агентах", который потребует от общественных организаций раскрывать свои источники финансирования из-за пределов ЕС.

Источник: Politico со ссылкой на собственные информированные источники

Дословно: "В рамках борьбы с внешними воздействиями Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические институты раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС".

Детали: Издание сообщает, что сейчас подготовка законопроекта находится на раннем этапе и будет завершена не раньше мая.

Отмечается, что европейский закон об "иностранных агентах" вряд ли будет направлен против физических лиц, но заставит как коммерческие, так и неприбыльные организации раскрывать финансирование из-за пределов ЕС.

Politico добавляет, что в последнее время ЕС столкнулся со значительным количеством случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы – от российских попыток кибервзлома до китайских университетских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека.

Напомним: В Грузии попытка принять законопроект об "иноагентах", который оппозиция назвала "российским законом", вызвала массовые протесты. После бурных протестов 7 и 8 марта правящая партия Грузии объявила, что решила отозвать скандальный законопроект.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСзаконодательство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Минобороны заверили, что мобилизованных без подготовки не отправляют на передовую

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжит служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Все новости...
ЕС
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
Президент Чехии: вступление Украины в ЕС не будет таким противоречивым, как в НАТО
СМИ: Некоторых высланных из ЕС российских дипломатов трудоустроили в Сербии
Последние новости
21:37
Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский
21:26
Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии
21:14
К появлению COVID-19 могут быть причастны енотовидные собаки – исследование
20:55
В МИД напомнили России, что Украина освобождает территории, где проводились псевдореферендумы
20:42
Полиция Парижа запретила проведение акций протеста в "горячих точках" города
20:33
Как Россия влияет на Молдову и что делать с Приднестровьем — Подкаст "Світ не sweet"
20:19
США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации – СМИ
19:54
В Подмосковье пожар на крупном химзаводе
19:29
видеоМинобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2
19:13
"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air
Все новости...