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ЕС разрабатывает закон об "иностранных агентах" – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 04:42
ЕС разрабатывает закон об иностранных агентах – СМИ
Флаги ЕС. Фото из открытых источников

В Европейском Союзе начали работу над собственным законом об "иностранных агентах", который потребует от общественных организаций раскрывать свои источники финансирования из-за пределов ЕС.

Источник: Politico со ссылкой на собственные информированные источники

Дословно: "В рамках борьбы с внешними воздействиями Европейский Союз работает над законом, который заставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические институты раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС".

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Детали: Издание сообщает, что сейчас подготовка законопроекта находится на раннем этапе и будет завершена не раньше мая.

Отмечается, что европейский закон об "иностранных агентах" вряд ли будет направлен против физических лиц, но заставит как коммерческие, так и неприбыльные организации раскрывать финансирование из-за пределов ЕС.

Politico добавляет, что в последнее время ЕС столкнулся со значительным количеством случаев постороннего вмешательства во внутренние процессы – от российских попыток кибервзлома до китайских университетских грантов, призванных изменить дискурс о правах человека.

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Напомним: В Грузии попытка принять законопроект об "иноагентах", который оппозиция назвала "российским законом", вызвала массовые протесты. После бурных протестов 7 и 8 марта правящая партия Грузии объявила, что решила отозвать скандальный законопроект.

Темы: ЕСзаконодательство
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