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ISW пояснив, чому Кремль навряд чи готує нову хвилю масової мобілізації

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 06:18
ISW пояснив, чому Кремль навряд чи готує нову хвилю масової мобілізації
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО З TELEGRAM МІНОБОРОНИ РФ

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що наміри Державної Думи підняти призовний вік у РФ свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

Джерело: ISW  

Деталі: Як відомо, 13 березня у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний планують підвищити з 18 до 21 року поетапно, щороку піднімаючи вік призову на один рік.   

"Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки. 

Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків конфлікту в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян", – йдеться у звіті інституту. 

Аналітики ISW вважають, що запропоноване розширення вікового діапазону призову вказує на те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації.

Теми: мобілізаціяРосіявійна
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