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У Росії пропонують підняти призовний вік і три роки призивати в армію більше людей

Олена РощінаПонеділок, 13 березня 2023, 13:40
У Росії пропонують підняти призовний вік і три роки призивати в армію більше людей
Армія РФ, фото ТАСС

У Держдуму РФ внесли проєкт про поетапне підвищення меж призовного віку у Росії: за нижньою планкою – з 18 до 21 року, за верхньою – з 27 до 30 років. Перехідний період передбачає змішаний тип призову на строкову службу до армії.

Джерело: РИА Новости, Російська служба BBC

Деталі: Змінити рамки призовного віку у Росії запропонував міністр оборони Сергій Шойгу у грудні 2022 року. Він сказав про це на колегії міністерства, звертаючись до президента РФ Володимира Путіна.

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До Держдуми Росії ініціативу внесли голова комітету з оборони Андрій Картаполов та два його заступники Андрій Красов та Юрій Швиткін.

Держдумі пропонується поетапно підвищити нижню межу призовного віку до 21 року, а верхню межу – до 30 років, тобто змістити на 3 роки вік призовників.

Автори пояснили, що нижня планка підвищується для "гарантованого здобуття громадянами середньої загальної, середньої професійної та вищої освіти". Оскільки це призведе до скорочення кількості потенційних призовників, то верхня межа за віком підвищується "як компенсація".

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Передбачається перехідний період до 2026 року. 2024 року призову на військову службу підлягатимуть росіяни віком від 19 до 30 років, 2025 року – від 20 до 30, а 2026-го – від 21 до 30 років.

Раніше, анонсуючи ідею, Андрій Картаполов говорив, що підвищення призовного віку у Росії займе від 1 до 3 років і почнеться вже навесні 2023 року.

При цьому законопроект дає можливість повнолітнім молодим людям за бажанням піти до армії до настання призовного віку.

Також зазначається, що при ухваленні закону вже видані відстрочки діятимуть до закінчення їхнього строку або до зникнення їхніх підстав.

Довідка: За законом солдатів-строковиків не повинні відправляти до зони бойових дій, але Росія з перших днів вторгнення в Україну задіяла строковиків у війні, яку в Кремлі завуальовано називають "спеціальною військовою операцією".

У травні 2022 року Держдума ухвалила відразу в 3 читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії і Володимир Путін швидко підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років.

У вересні 2022 року на тлі контрнаступу України Путін оголосив "часткову мобілізацію" в РФ, через що багато росіян покинули свою країну.

Теми: Росія
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