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ISW объяснил, почему Кремль вряд ли готовит новую волну массовой мобилизации

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 05:18
ISW объяснил, почему Кремль вряд ли готовит новую волну массовой мобилизации
МОБИЛИЗОВАННЫЕ РОССИЯНЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНОБОРОНЫ РФ

Аналитики Института изучения войны убеждены, что намерения Государственной Думы поднять призывной возраст в РФ свидетельствуют о том, что Кремль не планирует проводить полную мобилизацию.

Источник: ISW 

Детали: Как известно, 13 марта в Госдуме РФ зарегистрировали законопроект о повышении призывного возраста. Максимальный призывной возраст в России хотят повысить с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный планируют повысить с 18 до 21 года поэтапно, ежегодно поднимая возраст призыва на один год.  

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"Немедленное повышение максимального призывного возраста, вероятно, имеет целью расширить возрастной диапазон призыва, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования российского общества к призыву в последующие годы.

Возможно, Кремль пытается защитить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий конфликта в Украине, распределяя эти последствия среди одной группы россиян", – говорится в отчете института.

Аналитики ISW считают, что предложенное расширение возрастного диапазона призыва указывает на то, что Кремль все еще очень не расположен к перспективе полной мобилизации.

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Темы: мобилизацияРосcиявойна
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