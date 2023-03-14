Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW объяснил, почему Кремль вряд ли готовит новую волну массовой мобилизации

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 06:18
ISW объяснил, почему Кремль вряд ли готовит новую волну массовой мобилизации
МОБИЛИЗОВАННЫЕ РОССИЯНЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНОБОРОНЫ РФ

Аналитики Института изучения войны убеждены, что намерения Государственной Думы поднять призывной возраст в РФ свидетельствуют о том, что Кремль не планирует проводить полную мобилизацию.

Источник: ISW 

Детали: Как известно, 13 марта в Госдуме РФ зарегистрировали законопроект о повышении призывного возраста. Максимальный призывной возраст в России хотят повысить с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный планируют повысить с 18 до 21 года поэтапно, ежегодно поднимая возраст призыва на один год.  

"Немедленное повышение максимального призывного возраста, вероятно, имеет целью расширить возрастной диапазон призыва, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования российского общества к призыву в последующие годы.

Возможно, Кремль пытается защитить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий конфликта в Украине, распределяя эти последствия среди одной группы россиян", – говорится в отчете института.

Аналитики ISW считают, что предложенное расширение возрастного диапазона призыва указывает на то, что Кремль все еще очень не расположен к перспективе полной мобилизации.

Темы: мобилизацияРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжит служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Все новости...
Силы обороны уже ликвидировали более 160 000 захватчиков
ISW: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина
В Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборационистов в Крым – ЦНС
Заместителя гауляйтера Новой Каховки второй раз подорвали - СМИ
Последние новости
22:01
Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3
21:37
Бои на Донбассе позволяют вернуть безопасность всей Европе – Зеленский
21:26
Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии
21:14
К появлению COVID-19 могут быть причастны енотовидные собаки – исследование
20:55
В МИД напомнили России, что Украина освобождает территории, где проводились псевдореферендумы
20:42
Полиция Парижа запретила проведение акций протеста в "горячих точках" города
20:33
Как Россия влияет на Молдову и что делать с Приднестровьем — Подкаст "Світ не sweet"
20:19
США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации – СМИ
19:54
В Подмосковье пожар на крупном химзаводе
19:29
видеоМинобороны Британии показало, как украинские экипажи тренируются на танках Challenger 2
Все новости...