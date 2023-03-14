Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – Генштаб

Військовослужбовець ЗСУ на позиції. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 13 березня Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

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РФ використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка – Луганської та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема – Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.

Протягом доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.