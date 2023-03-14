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Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 06:42
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – Генштаб
Військовослужбовець ЗСУ на позиції. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 13 березня Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

РФ використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка – Луганської та Спірне на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема – Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.

Протягом доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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