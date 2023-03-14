Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – Генштаб

В течение 13 марта Силы обороны Украины отбили более 100 атак врага на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

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РФ использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариково, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестовое. Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка – Луганской и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. В частности – Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.