Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – Генштаб

В течение 13 марта Силы обороны Украины отбили более 100 атак врага на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

РФ использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариково, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестовое. Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка – Луганской и Спирное в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. В частности – Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.