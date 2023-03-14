Жертвами агресії РФ стали майже 22 тис. цивільних українців – ООН

Організація об'єднаних націй зафіксувала 21 965 жертв серед цивільного населення України з початку російського вторгнення. Серед них 8 231 людина вбита, 13 734 – поранені.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: В ООН підтвердили загибель 3664 чоловіків, 2173 жінок, 260 хлопчиків та 203 дівчаток, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

Реклама:

За даними організації, 17 619 жертв (6 372 загиблих і 11 247 поранених) перебували на території, яка на момент російського вторгнення контролювалася Україною.

З 1 по 12 березня ООН зафіксувала 293 жертви серед цивільних українців – 84 загиблих і 209 поранених.

В ООН наголосили, що реальні цифри жертв є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.