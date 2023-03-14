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Жертвами агрессии РФ стали почти 22 тыс. гражданских украинцев – ООН

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 06:22
Жертвами агрессии РФ стали почти 22 тыс. гражданских украинцев – ООН
БУЧА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Организация объединенных наций зафиксировала 21 965 жертв среди гражданского населения Украины с начала российского вторжения. Среди них 8 231 человек убит, 13 734 – ранены.

Источник: отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В ООН подтвердили гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек, пол 31 ребенка и 1900 взрослых пока не установлен.

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По данным организации, 17 619 жертв (6 372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения контролировалась Украиной.

С 1 по 12 марта ООН зафиксировала 293 жертвы среди гражданских украинцев – 84 погибших и 209 раненых.

В ООН подчеркнули, что реальные цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены. Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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Темы: ООНжертвыУкраина
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