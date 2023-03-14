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Обстріли Херсонщини: за добу окупанти випустили понад 400 снарядів, одна людина загинула

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 07:49
Обстріли Херсонщини: за добу окупанти випустили понад 400 снарядів, одна людина загинула
Знак на в'їзді до Херсонської області. ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Протягом 13 березня російські окупанти здійснили 93 обстріли Херсонської області, Херсон обстрілювали 4 рази.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram  

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки".

Деталі: За даними очільника ОВА, внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 6 – отримали поранення.

13 березня з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 88 осіб, повідомив Прокудін.

Теми: обстрілХерсонська областьХерсон
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