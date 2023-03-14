Обстріли Херсонщини: за добу окупанти випустили понад 400 снарядів, одна людина загинула

Знак на в'їзді до Херсонської області. ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Протягом 13 березня російські окупанти здійснили 93 обстріли Херсонської області, Херсон обстрілювали 4 рази.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки".

Деталі: За даними очільника ОВА, внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 6 – отримали поранення.

13 березня з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 88 осіб, повідомив Прокудін.