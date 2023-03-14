Обстрелы Херсонщины: за сутки оккупанты выпустили более 400 снарядов, один человек погиб

Знак на въезде в Херсонскую область. ФОТО WIKIMAPIA.ORG

В течение 13 марта российские оккупанты совершили 93 обстрела Херсонской области, Херсон обстреливали 4 раза.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома".

Детали: По данным главы ОВА, в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 6 – получили ранения.

13 марта с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы 88 человек, сообщил Прокудин.