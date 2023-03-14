Обстрелы Херсонщины: за сутки оккупанты выпустили более 400 снарядов, один человек погиб
Вторник, 14 марта 2023, 06:49
В течение 13 марта российские оккупанты совершили 93 обстрела Херсонской области, Херсон обстреливали 4 раза.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
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Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома".
Детали: По данным главы ОВА, в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 6 – получили ранения.
13 марта с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы 88 человек, сообщил Прокудин.
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