Сили оборони вже ліквідували понад 160 000 загарбників
Вівторок, 14 березня 2023, 07:08
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці знищили близько 740 окупантів, 10 танків, 15 ББМ та 11 безпілотників ворога.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків – 3 484 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 6 789 (+15) од,
- артилерійських систем – 2 519 (+16) од,
- РСЗВ – 495 (+2) од,
- засобів ППО – 260 (+1) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 120 (+11) од,
- крилатих ракет – 907 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13) од,
- спеціальної техніки – 256 (+5) од.
Дані уточнюються.