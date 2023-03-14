Сили оборони вже ліквідували понад 160 000 загарбників

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці знищили близько 740 окупантів, 10 танків, 15 ББМ та 11 безпілотників ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,

танків – 3 484 (+10) од,

бойових броньованих машин – 6 789 (+15) од,

артилерійських систем – 2 519 (+16) од,

РСЗВ – 495 (+2) од,

засобів ППО – 260 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 120 (+11) од,

крилатих ракет – 907 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13) од,

спеціальної техніки – 256 (+5) од.

Дані уточнюються.