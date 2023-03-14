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Силы обороны уже ликвидировали более 160 000 захватчиков

Ирина БалачукВторник, 14 марта 2023, 08:08
Силы обороны уже ликвидировали более 160 000 захватчиков
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 720 оккупантов, 10 танков, 15 ББМ и 11 беспилотников врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook 

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 160 540 (+740) человек ликвидировано,
  • танков – 3 484 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 789 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2 519 (+16) ед,
  • РСЗО – 495 (+2) ед,
  • средств ПВО – 260 (+1) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 120 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 367 (+13) ед,
  • специальной техники – 256 (+5) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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