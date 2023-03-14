Росіяни гатили по Донеччині: 3 загиблих, 14 поранених

Щонайменше 3 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 13 березня.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 в Авдіївці".

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Деталі: Ще 14 людей в області зазнали поранень – 7 в Костянтинівці, 2 в Авдіївці, 3 Часовому Яру та по 1 у Никифорівці і Бахмуті.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти убили щонайменше 1 410 мирних мешканців на Донеччині та поранили ще щонайменше 3 183.

Кириленко підкреслює, що ці цифри неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

