Россияне били по Донецкой области: 3 погибших, 14 раненых

По меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 13 марта.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 13 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке и 1 в Авдеевке".

Реклама:

Детали: Еще 14 человек в области получили ранения – 7 в Константиновке, 2 в Авдеевке, 3 в Часовом Яру и по 1 в Никифоровке и Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения России оккупанты убили по меньшей мере 1 410 мирных жителей в Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 3 183.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.