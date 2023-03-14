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Россияне били по Донецкой области: 3 погибших, 14 раненых

Ирина БалачукВторник, 14 марта 2023, 07:40
Россияне били по Донецкой области: 3 погибших, 14 раненых
Инфографика из Telegram Кириленко

По меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 13 марта.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 13 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Константиновке и 1 в Авдеевке".

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Детали: Еще 14 человек в области получили ранения – 7 в Константиновке, 2 в Авдеевке, 3 в Часовом Яру и по 1 в Никифоровке и Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения России оккупанты убили по меньшей мере 1 410 мирных жителей в Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 3 183.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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