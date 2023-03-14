Росіяни вранці вдарили по центру Краматорська: є загибла і поранені

Російські загарбники вранці нанесли ракетний удар по центру міста Краматорськ Донецької області, в результаті чого одна людина загинула, 7 отримали поранення.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пресслужба ОГП, президент Володимр Зеленський у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок".

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Деталі: За його словами, внаслідок обстріли одна людина загинула, щонайменше троє поранені.

В Офісі генпрокурора згодом розповіли, що ракета загарбників влучила у багатоквартирний будинок. З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.

Було пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється.

Оновлено від 12:40: За уточненою інформацією ОВА, кількість поранених зросла до 7 людей.

На зараз відомо, що в результаті удару було пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівля Ощадбанку та 2 цивільні автівки.

Реагуючи на ранковий удар по Краматорську, президент Володимир Зеленський підкреслив, що "держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського".

Пряма мова Зеленського: "Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде".