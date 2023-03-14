Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вранці вдарили по центру Краматорська: є загибла і поранені

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 березня 2023, 10:18
Росіяни вранці вдарили по центру Краматорська: є загибла і поранені
Фото: Telegram Кириленка

Російські загарбники вранці нанесли ракетний удар по центру міста Краматорськ Донецької області, в результаті чого одна людина загинула, 7 отримали поранення.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пресслужба ОГП, президент Володимр Зеленський у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок".

 

Деталі: За його словами, внаслідок обстріли одна людина загинула, щонайменше троє поранені.

 

В Офісі генпрокурора згодом розповіли, що ракета загарбників влучила у багатоквартирний будинок. З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.

Було пошкоджено перекриття та стіну одного з під’їздів, потрощені вікна і балкони.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено від 12:40: За уточненою інформацією ОВА, кількість поранених зросла до 7 людей.

На зараз відомо, що в результаті удару було пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівля Ощадбанку та 2 цивільні автівки.

Реагуючи на ранковий удар по Краматорську, президент Володимир Зеленський підкреслив, що "держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського".

Пряма мова Зеленського: "Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде".

Теми: КраматорськвійнаРосіяУкравтодор
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

Усі новини...
Краматорськ
Росіяни вдарили двома ракетами по промзоні Краматорська – мер
Українські бійці поцілили три безпілотники, ППО та склад боєприпасів росіян – Генштаб
Кількість жертв удару по будинку в Краматорську зросла до 4-х, завал розібрали
Останні новини
02:36
Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель
01:33
Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС
00:41
Пригожин заявив, що до травня "Вагнер" планує набрати 30 тисяч бойовиків
23:32
оновлено від 17:39Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
23:10
2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти
22:39
Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини
22:01
Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3
21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
21:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
21:14
До появи COVID-19 можуть бути причетні єнотовидні собаки – дослідження
Усі новини...