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Россияне утром ударили по центру Краматорска: есть погибший и раненые

Станислав ПогориловВторник, 14 марта 2023, 10:18
Россияне утром ударили по центру Краматорска: есть погибший и раненые
Фото: Telegram Кириленко

Российские захватчики утром нанесли ракетный удар по центру города Краматорск Донецкой области, в результате чего один человек погиб.

Источник: начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек".

 

Детали: По его словам, в результате обстрела один человек погиб, по меньшей мере трое ранены.

 

В Офисе генпрокурора позднее рассказали, что ракета захватчиков попала в многоквартирный дом. Из-под завалов достали четырех раненых. Один пострадавший скончался в больнице, еще трем гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь.

Было повреждено перекрытие и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших еще устанавливается.

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Обновлено от 12:40: По уточненной информации ОВА, количество раненых возросло до 7 человек.

На сейчас известно, что в результате удара были повреждены 9 многоэтажек, детсад, здание Ощадбанка и 2 гражданских автомобиля.

Реагируя на утренний удар по Краматорску, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого".

Прямая речь Зеленского: "Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет".

Темы: КраматорсквойнаРосcияУкравтодор
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