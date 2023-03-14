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МЗС: У групу щодо створення спецтрибуналу для РФ вже увійшли 32 країни

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 09:32

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн-учасниць групи щодо створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії зросла до 32.

Як пише "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 32 держави працюють разом над притягненням до відповідальності найвищого політичного і військового керівництва Росії. Путін та його поплічники постануть перед судом", - написав Кулеба.

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Він не назвав країни, які приєдналися серед останніх. Тиждень тому міністр закордонних справ повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після приєднання Греції

Перше засідання групи відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

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Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Читайте також на цю тему: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка.

Теми: РосіятрибуналЄСвійна
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