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МЗС: У групу щодо створення спецтрибуналу для РФ вже увійшли 32 країни

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 10:32

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн-учасниць групи щодо створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії зросла до 32.

Як пише "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 32 держави працюють разом над притягненням до відповідальності найвищого політичного і військового керівництва Росії. Путін та його поплічники постануть перед судом", - написав Кулеба.

Він не назвав країни, які приєдналися серед останніх. Тиждень тому міністр закордонних справ повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після приєднання Греції

Перше засідання групи відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

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Теми: РосіятрибуналЄСвійна
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