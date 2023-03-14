МИД: В группу по созданию спецтрибунала для РФ уже вошли 32 страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран-участниц группы по созданию специального трибунала для наказания России за преступление агрессии возросло до 32.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter.

"Еще две страны присоединились к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь 32 государства работают вместе над привлечением к ответственности высшего политического и военного руководства России. Путин и его приспешники предстанут перед судом", - написал Кулеба.

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Он не назвал страны, которые присоединились в числе последних. Неделю назад министр сообщал, что стран-участниц группы стало 30 после присоединения Греции.

Первое заседание группы состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Как известно, 2 марта прошлого года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

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В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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