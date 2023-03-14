У Києві приберуть частину блокпостів і засиплють частину окопів

Міська влада Києва спільно з військовими вирішили удосконалити систему інженерних загороджень столиці – частину блокпостів приберуть, частину переведуть у "сплячий" режим, а деякі – навпаки оновлять і укріплять.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати; частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим; інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані".

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Деталі: Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці, залишать і вдосконалять. Зокрема, непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, бліндажі укріплять, а окопи приведуть до ладу.

Частина інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста, залишиться існувати у "сплячому" режимі. Тобто, блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. Це потрібно, щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно привести загородження у бойових режим.

На таких "сплячих" спорудах обіцяють провести ревізію з подальшою заміною/відновленням непридатних елементів.

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Решту системи інженерних загороджень Києва, в яких зараз немає потреби, – демонтують. Тобто блокпости приберуть з проїжджої частини; бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки вивезуть; окопи засиплють, а бліндажі демонтують.

У Києві вирішили демонтувати частину блокпостів, бліндажів і окопів, щоб зробити місто більш зручним для мешканців. Наразі пряма загроза бойових дій в Києві зведена до мінімальної – КМВА. Відео КМВА pic.twitter.com/ugWu4VtDp1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2023

У КМВА пояснили, наразі пряма загроза бойових дій в Києві – мінімальна, а оптимізація мережі загороджень зробить Київ більш комфортним для мешканців. Зокрема, будуть розвантажені дороги столиці, і кияни зможуть більш вільно пересуватися містом.

Водночас Попко підкреслив, що війна в Україні триває і повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав.