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В Киеве уберут часть блокпостов и засыплют часть окопов

Ирина БалачукВторник, 14 марта 2023, 09:36
В Киеве уберут часть блокпостов и засыплют часть окопов
Фото КГГА

Городские власти Киева совместно с военными решили усовершенствовать систему инженерных заграждений столицы – часть блокпостов уберут, часть переведут в "спящий" режим, а некоторые – наоборот обновят и укрепят.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать; часть инженерных заграждений перейдет в "спящий" режим; другие инженерные заграждения будут полностью демонтированы".

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Детали: Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою безопасностную функцию для столицы, оставят и усовершенствуют. В частности, непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят на новые, блиндажи укрепят, а окопы приведут в порядок.

Часть других инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останется существовать в "спящем" режиме. То есть, блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.д. оставят в определенных местах. Это нужно, чтобы в случае возникновения угрозы для столицы, оперативно привести заграждения в боевой режим.

На таких "спящих" сооружениях обещают провести ревизию с последующей заменой/восстановлением непригодных элементов.

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Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет необходимости, демонтируют. То есть блокпосты уберут с проезжей части; бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи вывезут; окопы засыплют, а блиндажи демонтируют.

В КГВА объяснили, сейчас прямая угроза боевых действий в Киеве – минимальная, а оптимизация сети заграждений сделает Киев более комфортным для жителей. В частности, будут разгружены дороги столицы, и киевляне смогут более свободно передвигаться по городу.

В то же время Попко подчеркнул, что война в Украине продолжается и полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал.

Темы: Киеввойна
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