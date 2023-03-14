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Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном - ISW

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 10:08
Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном - ISW
Фото: РИА Новости

Росія продовжуватиме використовувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка задля поглиблення співпраці з Іраном.

Джерело: щоденний звіт Інституту вивчення війни

Дослівно: "Лукашенко часто виступав як васал Кремля під час останніх поїздок до інших країн, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою більш широких зусиль Кремля, спрямованих на забезпечення подальшої підтримки Ірану перед обличчям міжнародних санкцій.

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Іранські державні ЗМІ, зокрема, оголосили 11 березня, що Іран завершив угоду про купівлю бойових літаків Су-35 у Росії, що свідчить про те, що військові, політичні та економічні угоди між Тегераном і Москвою продовжують залишатися взаємовигідними для обох сторін. Кремль, ймовірно, продовжуватиме використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном".

Деталі: В ISW також підкреслили, що глава Ірану Ебрахім Раїсі та Лукашенко підписали вісім угод про співпрацю у сферах всебічного співробітництва, торгівлі, транспорту, сільського господарства та культури, а також відзначили, що Білорусь та Іран потроїли двосторонній товарообіг у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 березня Лукашенко і Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

Теми: ЛукашенкоІран
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