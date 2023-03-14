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Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном - ISW

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 11:08
Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном - ISW
Фото: РИА Новости

Росія продовжуватиме використовувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка задля поглиблення співпраці з Іраном.

Джерело: щоденний звіт Інституту вивчення війни

Дослівно: "Лукашенко часто виступав як васал Кремля під час останніх поїздок до інших країн, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою більш широких зусиль Кремля, спрямованих на забезпечення подальшої підтримки Ірану перед обличчям міжнародних санкцій.

Іранські державні ЗМІ, зокрема, оголосили 11 березня, що Іран завершив угоду про купівлю бойових літаків Су-35 у Росії, що свідчить про те, що військові, політичні та економічні угоди між Тегераном і Москвою продовжують залишатися взаємовигідними для обох сторін. Кремль, ймовірно, продовжуватиме використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном".

Деталі: В ISW також підкреслили, що глава Ірану Ебрахім Раїсі та Лукашенко підписали вісім угод про співпрацю у сферах всебічного співробітництва, торгівлі, транспорту, сільського господарства та культури, а також відзначили, що Білорусь та Іран потроїли двосторонній товарообіг у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Передісторія:

  • 13 березня Лукашенко і Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

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Теми: ЛукашенкоІран
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