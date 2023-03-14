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Кремль продолжит использовать Лукашенко для дружбы с Ираном - ISW

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 11:08
Кремль продолжит использовать Лукашенко для дружбы с Ираном - ISW
Фото: РИА Новости

Россия будет продолжать использовать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для углубления сотрудничества с Ираном.

Источник: ежедневный отчет Института изучения войны

Дословно: "Лукашенко часто выступал как вассал Кремля во время последних поездок в другие страны, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля, направленных на обеспечение дальнейшей поддержки Ирана перед лицом международных санкций.

Иранские государственные СМИ, в частности, объявили 11 марта, что Иран завершил сделку о покупке боевых самолетов Су-35 у России, что свидетельствует о том, что военные, политические и экономические соглашения между Тегераном и Москвой продолжают оставаться взаимовыгодными для обеих сторон. Кремль, вероятно, будет продолжать использовать влияние Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном".

Детали: В ISW также подчеркнули, что глава Ирана Эбрахим Раиси и Лукашенко подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах всестороннего сотрудничества, торговли, транспорта, сельского хозяйства и культуры, а также отметили, что Беларусь и Иран утроили двусторонний товарооборот в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Предыстория:

  • 13 марта Лукашенко и Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

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Темы: ЛукашенкоИран
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