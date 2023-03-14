Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль продолжит использовать Лукашенко для дружбы с Ираном - ISW

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 10:08
Кремль продолжит использовать Лукашенко для дружбы с Ираном - ISW
Фото: РИА Новости

Россия будет продолжать использовать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для углубления сотрудничества с Ираном.

Источник: ежедневный отчет Института изучения войны

Дословно: "Лукашенко часто выступал как вассал Кремля во время последних поездок в другие страны, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля, направленных на обеспечение дальнейшей поддержки Ирана перед лицом международных санкций.

Реклама:

Иранские государственные СМИ, в частности, объявили 11 марта, что Иран завершил сделку о покупке боевых самолетов Су-35 у России, что свидетельствует о том, что военные, политические и экономические соглашения между Тегераном и Москвой продолжают оставаться взаимовыгодными для обеих сторон. Кремль, вероятно, будет продолжать использовать влияние Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном".

Детали: В ISW также подчеркнули, что глава Ирана Эбрахим Раиси и Лукашенко подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах всестороннего сотрудничества, торговли, транспорта, сельского хозяйства и культуры, а также отметили, что Беларусь и Иран утроили двусторонний товарооборот в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 марта Лукашенко и Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

Темы: ЛукашенкоИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Лукашенко
В Литве рассказали, как помогут белорусам после запрета Лукашенко выдавать паспорта за границей
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: