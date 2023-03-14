РФ за рік під санкціями накопичила близько 80 млрд доларів у вигляді закордонних активів - ЗМІ

Росії за рік повномасштабної війни вдалося накопичити за межами країни близько третини своїх прибутків з продажу сировини, і це може бути одним із напрямків для нових західних санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Економічні аналітики Bloomberg припускають, що такі кошти загальним обсягом близько 80 млрд доларів розпорошені у вигляді грошових вкладів, нерухомості та інвестицій в афілійовані компанії. Ймовірно, саме цей тіньовий резерв допомагає Кремлю підтримувати фінанси в умовах санкцій.

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Експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Британії Марія Шагіна вважає, що через те, що Європа не одразу застосувала санкції проти енергетичного сектора Росії, Кремлю вдалося накопичити один із найбільших профіцитів рахунка поточних операцій у новітній історії, і це фактично нівелювало ефект від замороження активів Центрального банку.

Накопичуючи активи за кордоном протягом минулого року, Росія отримала поповнення, що дорівнює приблизно 5% ВВП.

Такі активи потенційно можуть стати наступним об’єктом санкцій, особливо якщо простежується їхній прямий зв’язок із державою, а в Росії значна частка багатьох великих компаній-експортерів сировини – у державній власності. Проте навіть якщо країнам Заходу вдасться визначити власника таких активів і довести зв’язок для застосування санкцій, частка віднайдених активів вочевидь буде меншою за ці орієнтовні оцінки.

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