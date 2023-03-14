Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ за год под санкциями накопила около 80 млрд долларов в виде зарубежных активов - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 10:16

России за год полномасштабной войны удалось накопить за пределами страны около трети своих доходов от продажи сырья, и это может быть одним из направлений для новых западных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Экономические аналитики Bloomberg предполагают, что эти средства общим объемом около 80 млрд долларов распределены в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании. Вероятно, именно этот теневой резерв помогает Кремлю поддерживать финансы в условиях санкций.

Реклама:

Эксперт Международного института стратегических исследований в Британии Мария Шагина считает, что из-за того, что Европа не сразу применила санкции против энергетического сектора России, Кремлю удалось накопить один из крупнейших профицитов счета текущих операций в новейшей истории, и это фактически нивелировало эффект от замораживания активов Центрального банка.

Накапливая активы за рубежом на протяжении прошлого года, Россия получила пополнение, равное примерно 5% ВВП.

Такие активы потенциально могут стать следующим объектом санкций, особенно если прослеживается их прямая связь с государством, а в России значительная доля многих крупных компаний-экспортеров сырья находится в государственной собственности. Однако даже если странам Запада удастся определить владельца таких активов и доказать связь для применения санкций, доля найденных активов явно будет меньше этих ориентировочных оценок.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Почему Россия до сих пор зарабатывает на продаже энергоресурсов и как это изменить

Темы: Росcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: