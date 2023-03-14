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РФ за год под санкциями накопила около 80 млрд долларов в виде зарубежных активов - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 11:16

России за год полномасштабной войны удалось накопить за пределами страны около трети своих доходов от продажи сырья, и это может быть одним из направлений для новых западных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Экономические аналитики Bloomberg предполагают, что эти средства общим объемом около 80 млрд долларов распределены в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании. Вероятно, именно этот теневой резерв помогает Кремлю поддерживать финансы в условиях санкций.

Эксперт Международного института стратегических исследований в Британии Мария Шагина считает, что из-за того, что Европа не сразу применила санкции против энергетического сектора России, Кремлю удалось накопить один из крупнейших профицитов счета текущих операций в новейшей истории, и это фактически нивелировало эффект от замораживания активов Центрального банка.

Накапливая активы за рубежом на протяжении прошлого года, Россия получила пополнение, равное примерно 5% ВВП.

Такие активы потенциально могут стать следующим объектом санкций, особенно если прослеживается их прямая связь с государством, а в России значительная доля многих крупных компаний-экспортеров сырья находится в государственной собственности. Однако даже если странам Запада удастся определить владельца таких активов и доказать связь для применения санкций, доля найденных активов явно будет меньше этих ориентировочных оценок.

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