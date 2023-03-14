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Залужний: Нація добровольців – непереможна

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 10:30
Залужний: Нація добровольців – непереможна
ілюстративне фото ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відзначив роль добровольців у визвольній війні проти російських загарбників.

Джерело: привітання Залужного з Днем українського добровольця

Пряма мова: "Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем.

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Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність".

Теми: добровольціЗалужнийвійна
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