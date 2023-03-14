Залужный: Нация добровольцев – непобедима

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный отметил роль добровольцев в освободительной войне против российских захватчиков.

Источник: поздравление Залужного с Днем украинского добровольца

Прямая речь: "Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Ежедневно. Каждую секунду. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит - быть добровольцем.

Прежде всего, в героических боях на передовой. В круглосуточной волонтерской работе. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы. Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев - непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость".