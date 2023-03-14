Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула жінка

Вранці 14 березня російські загарбники обстрілювали місто Вовчанськ на Харківщині – влучили у цивільне авто, в результаті чого загинула жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що окупанти не припиняють обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська.

