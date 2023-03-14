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Россияне обстреляли Волчанск: погибла женщина

Ирина БалачукВторник, 14 марта 2023, 11:30
Россияне обстреляли Волчанск: погибла женщина
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 14 марта российские захватчики обстреливали город Волчанск на Харьковщине – попали в гражданское авто, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 10:00 во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Женщина 55 лет, которая находилась в нем, погибла на месте".

Детали: Глава ОВА отметил, что оккупанты не прекращают обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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