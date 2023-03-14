Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Трохи барв до сірих буднів окупантів": прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 12:20
Трохи барв до сірих буднів окупантів: прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ
скриншот

На Харківщині прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Днями на Куп’янському напрямку оператори БПЛА Держприкордонслужби під час аеророзвідки виявили ворожу БМП з розрахунком.

Щоб внести трішки різноманітності у сірі будні загарбників – прикордонники дали "вогню".

Деталі: Повідомляється, що в результаті влучного скиду боєприпаса – ворожу техніку з окупантами було знищено.

Теми: Харківська областьвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула жінка
Триває обов'язкова евакуація з Куп'янського району – голова Харківської ОВА
На Луганщині й Харківщині росіяни наступають без успіху, на Херсонщині готують "вибори" – ОВА
Останні новини
04:46
У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ – ЗМІ
03:38
ООН підтвердила продовження "зернової угоди"
02:36
Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин – Боррель
01:33
Росіяни планують завезти на окуповані території 250 медиків – ЦНС
00:41
Пригожин заявив, що до травня "Вагнер" планує набрати 30 тисяч бойовиків
23:32
оновлено від 17:39Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
23:10
2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти
22:39
Росіяни у суботу обстрілювали 4 громади Сумщини
22:01
Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3
21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
Усі новини...