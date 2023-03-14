"Трохи барв до сірих буднів окупантів": прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ
Вівторок, 14 березня 2023, 11:20
На Харківщині прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Днями на Куп’янському напрямку оператори БПЛА Держприкордонслужби під час аеророзвідки виявили ворожу БМП з розрахунком.
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Щоб внести трішки різноманітності у сірі будні загарбників – прикордонники дали "вогню".
Деталі: Повідомляється, що в результаті влучного скиду боєприпаса – ворожу техніку з окупантами було знищено.
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