"Трохи барв до сірих буднів окупантів": прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ

На Харківщині прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Днями на Куп’янському напрямку оператори БПЛА Держприкордонслужби під час аеророзвідки виявили ворожу БМП з розрахунком.

Щоб внести трішки різноманітності у сірі будні загарбників – прикордонники дали "вогню".

Деталі: Повідомляється, що в результаті влучного скиду боєприпаса – ворожу техніку з окупантами було знищено.