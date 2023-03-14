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"Трохи барв до сірих буднів окупантів": прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 11:20
Трохи барв до сірих буднів окупантів: прикордонники знищили БМП з розрахунком РФ
скриншот

На Харківщині прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Днями на Куп’янському напрямку оператори БПЛА Держприкордонслужби під час аеророзвідки виявили ворожу БМП з розрахунком.

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Щоб внести трішки різноманітності у сірі будні загарбників – прикордонники дали "вогню".

Деталі: Повідомляється, що в результаті влучного скиду боєприпаса – ворожу техніку з окупантами було знищено.

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Теми: Харківська областьвійнаПрикордонна служба
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