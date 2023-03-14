"Немного красок к серым будням оккупантов": пограничники уничтожили БМП с расчетом РФ

На Харьковщине пограничники точным сбросом с беспилотника уничтожили боевую машину пехоты с российскими оккупантами.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.

Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков - пограничники дали "огня".

Детали: Сообщается, что в результате точного сброса боеприпаса - вражеская техника с оккупантами была уничтожена.