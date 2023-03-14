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"Немного красок к серым будням оккупантов": пограничники уничтожили БМП с расчетом РФ

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 12:20
Немного красок к серым будням оккупантов: пограничники уничтожили БМП с расчетом РФ
скриншот

На Харьковщине пограничники точным сбросом с беспилотника уничтожили боевую машину пехоты с российскими оккупантами.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.

Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков - пограничники дали "огня".

Детали: Сообщается, что в результате точного сброса боеприпаса - вражеская техника с оккупантами была уничтожена.

Темы: Харьковская областьвойнаПограничная служба
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