"Немного красок к серым будням оккупантов": пограничники уничтожили БМП с расчетом РФ
Вторник, 14 марта 2023, 11:20
На Харьковщине пограничники точным сбросом с беспилотника уничтожили боевую машину пехоты с российскими оккупантами.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом.
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Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков - пограничники дали "огня".
Детали: Сообщается, что в результате точного сброса боеприпаса - вражеская техника с оккупантами была уничтожена.
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