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Держдума заборонила ображати російських вояк – за це передбачили до 15 років тюрми

Ірина БалачукВівторок, 14 березня 2023, 12:07
Держдума заборонила ображати російських вояк – за це передбачили до 15 років тюрми
Російські окупанти. Фото РИА Новости

У Росії ухвалили зміни до закону, згідно з якими за "дискредитацію" російських військових, які воюють в Україні, можна сісти на 15 років.

Джерело: Держдума РФ

Пряма мова голови Держдуми В'ячеслава Володіна: "Ухвалено закон про заборону дискредитації та наклепу щодо учасників спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України – ред.).

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Усі, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, забезпечує безпеку країни та громадян, захищені від провокацій і брехні. Подібні дії неприпустимі. Покарання негідникам загрожує суворе – до 15 років позбавлення волі".

Деталі: У третьому, остаточному, читанні зміни ухвалили 14 березня.

Згідно з поправками до КК РФ, норми про відповідальність "за публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ", буде також поширено на "добровольчі формування, організації або фізичних осіб, які сприяють у виконанні завдань, покладених на Збройні Сили".

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Зокрема, покарання за ч.1 ст. 207.3 і ч.1 ст. 280.3 (дискредитація військових) КК РФ збільшується з 3 до 5 років. Покарання за ч. 2 ст. 280.3 КК РФ (повторна дискредитація, що призвела до небезпечних наслідків) – з 5 до 7 років позбавлення волі. Максимальний термін позбавлення волі збільшили до 15 років, а штрафи – до 5 млн рублів.

Також статтю 20.3.3 КоАП РФ доповнили відповідальністю за дискредитацію добровольчих формувань, організацій або фізичних осіб, які виконують завдання для ЗС РФ. Штрафи за цією статтею становлять до 50 тисяч рублів для громадян і до 500 тисяч рублів для юридичних осіб (від 24 тисяч до 245 тисяч гривень – ред.).

Повідомляється, що кримінальне покарання настає в разі, якщо порушника вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні дії протягом 1 року.

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Теми: Росіявійнав'язниця
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