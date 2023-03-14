Госдума запретила оскорблять российских вояк – за это предусмотрели до 15 лет тюрьмы

В России приняли изменения в закон, согласно которым за "дискредитацию" российских военных, которые воюют в Украине, можно сесть на 15 лет.

Источник: Госдума РФ

Прямая речь председатель Госдумы Вячеслава Володина: "Принят закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины – ред.).

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Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы".

Детали: В третьем, окончательном, чтении изменения приняли 14 марта.

Согласно поправкам в УК РФ, нормы об ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ", будут также распространены на "добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

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В частности, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 (дискредитация военных) УК РФ увеличивается с 3 до 5 лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) – с 5 до 7 лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы увеличили до 15 лет, а штрафы – до 5 млн рублей.

Также статью 20.3.3 КоАП РФ дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц (от 24 тысяч до 245 тысяч гривен – ред.).

Сообщается, что уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение 1 года.

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