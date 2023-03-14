Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума запретила оскорблять российских вояк – за это предусмотрели до 15 лет тюрьмы

Ирина БалачукВторник, 14 марта 2023, 12:07
Госдума запретила оскорблять российских вояк – за это предусмотрели до 15 лет тюрьмы
Российские оккупанты. Фото РИА Новости

В России приняли изменения в закон, согласно которым за "дискредитацию" российских военных, которые воюют в Украине, можно сесть на 15 лет.

Источник: Госдума РФ

Прямая речь председатель Госдумы Вячеслава Володина: "Принят закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины – ред.).

Реклама:

Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы".

Детали: В третьем, окончательном, чтении изменения приняли 14 марта.

Согласно поправкам в УК РФ, нормы об ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ", будут также распространены на "добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

ВИДЕО ДНЯ

В частности, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 (дискредитация военных) УК РФ увеличивается с 3 до 5 лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) –  с 5 до 7 лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы увеличили до 15 лет, а штрафы – до 5 млн рублей.

Также статью 20.3.3 КоАП РФ дополнили ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц (от 24 тысяч до 245 тысяч гривен – ред.).

Сообщается, что уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение 1 года.

Предыстория:

Темы: Росcиявойнатюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: