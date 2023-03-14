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На Донецькому напрямку ворог дещо послабив хватку – Сили оборони

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 12:16
На Донецькому напрямку ворог дещо послабив хватку – Сили оборони
Олексій Дмитрашківський. скриншот

Російські окупаційні війська зазнали значних втрат на Донецькому напрямку та мають брак боєприпасів, тому знизили активність.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Насправді ворог видихся. Якщо порівнювати минулий тиждень, (на напрямку Авдіївка-Мар’їнка) ворог значно зменшив кількість штурмових дій, кількість обстрілів. Якщо вона вимірювалась сотнями за день (спроб штурму) і близько 600 обстрілів, то на сьогоднішній день – дещо менше. За день – до 30 штурмових дій (уночі від 2 до 9), і обстріли за день сягають 200-250 (за ніч – 100-120)".

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Деталі: Щодо ймовірних причин, з чим це пов’язано, Дмитрашківський зазначив, що ворог останнім часом зазнав значних втрат і відчуває "артилерійський голод".

Для того, щоб продовжувати наступ, противнику потрібен час для відновлення.

Пряма мова: "Дуже багато розмов про брак боєприпасів, "артилерійський голод", (окупантам) встановлено на сьогоднішній день ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо перевищують, наступного дня вони залишаються без боєприпасів. І це проблема не лише Пригожина, який каже, що йому не дають боєприпасів, це загальна проблема в російській армії.

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Ворог, на мою думку, уже дещо видихся і не має тієї потужності, яку мав попередньо".

Теми: війнаДонецька область
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