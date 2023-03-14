На Донецком направлении враг несколько ослабил хватку – Силы обороны

Российские оккупационные войска понесли значительные потери на Донецком направлении и имеют недостаток боеприпасов, поэтому снизили активность.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На самом деле враг выдохся. Если сравнивать прошлую неделю, (на направлении Авдеевка-Марьинка) враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов. Если оно измерялось сотнями в день (попыток штурма) и около 600 обстрелов, то на сегодняшний день - несколько меньше. За день - до 30 штурмовых действий (ночью от 2 до 9), и обстрелы за день достигают 200-250 (за ночь - 100-120)".

Детали: Относительно вероятных причин, с чем это связано, Дмитрашковский отметил, что враг в последнее время понес значительные потери и испытывает "артиллерийский голод".

Для того, чтобы продолжать наступление, противнику нужно время для восстановления.

Прямая речь: "Очень много разговоров о нехватке боеприпасов, "артиллерийском голоде", (оккупантам) установлен на сегодняшний день лимит, который они не могут превышать. Если превышают, на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только Пригожина, который говорит, что ему не дают боеприпасов, это общая проблема в российской армии.

Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет той мощности, которую имел ранее".