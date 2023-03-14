Вранці ворог завдав удару по Одещині: Су-24 випустили 4 протирадіолокаційні ракети

Вранці 14 березня ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Під час ранкової повітряної атаки, зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Повідомляється, що завдяки ефективній протидії, ракети знешкоджено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає.

Наслідки ракетного удару по Одещині вранці 14 березня

відео - ОК "Південь" pic.twitter.com/IuXQ5yBYi2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2023

Дослівно: "Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне.

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Отже дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збережження життя".