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Вранці ворог завдав удару по Одещині: Су-24 випустили 4 протирадіолокаційні ракети

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 13:27
Вранці ворог завдав удару по Одещині: Су-24 випустили 4 протирадіолокаційні ракети
фото ОК "Південь"

Вранці 14 березня ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Під час ранкової повітряної атаки, зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Повідомляється, що завдяки ефективній протидії, ракети знешкоджено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає.

Дослівно: "Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне.

ВІДЕО ДНЯ

Отже дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збережження життя".

 
Пошкодження у дитсадку
фото ОК "Південь"

Теми: Одеська областьракетний удар
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