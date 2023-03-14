Утром враг нанес удар по Одесчине: Су-24 выпустили 4 противорадиолокационные ракеты

Утром 14 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Во время утренней воздушной атаки, зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

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Сообщается, что благодаря эффективному противодействию, ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет.

Наслідки ракетного удару по Одещині вранці 14 березня

відео - ОК "Південь" pic.twitter.com/IuXQ5yBYi2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2023

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Дословно: "Враг еще раз напомнил, что побережье, пока является линией боевых действий и крайне опасно.

Так что соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни".