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Утром враг нанес удар по Одесчине: Су-24 выпустили 4 противорадиолокационные ракеты

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 13:27
Утром враг нанес удар по Одесчине: Су-24 выпустили 4 противорадиолокационные ракеты
фото ОК "Юг"

Утром 14 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Во время утренней воздушной атаки, зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Сообщается, что благодаря эффективному противодействию, ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет.

Дословно: "Враг еще раз напомнил, что побережье, пока является линией боевых действий и крайне опасно.

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Так что соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни".

 
Повреждения в детсаду
фото ок "Юг"

Темы: Одесская областьракетный удар
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