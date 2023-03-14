Російські снайпери знущалися над дитиною та зґвалтували її матір на Київщині

Україна звинуватила російських солдатів Вадима Шахматова та Євгена Чорнокнижного у сексуальному насильстві над 4-річною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом автомата на очах у її батька під час окупації у Броварському районі Київської області.

Джерело: "Reuters" із посиланням на матеріали української прокуратури, "Meduza" з посиланням на документи Національної поліції України

Деталі: Згідно з матеріалами прокуратури, ці інциденти були частиною низки сексуальних злочинів, скоєних російськими солдатами 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району поблизу столиці України в березні 2022 року.

За даними правоохоронців, під час невдалої спроби Москви захопити Київ після вторгнення 24 лютого, через кілька днів солдати увійшли до Броварів, мародерствуючи і застосовуючи сексуальне насильство як свідому тактику для тероризування населення.

"Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та їхні ролі", – заявили прокурори, чиї документи від 2022 року базуються на інтерв'ю зі свідками та потерпілими.

Більшість звірств відбулися 13 березня, коли солдати "в стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я", стверджує прокуратура.

Батька побили металевою каструлею, потім змусили стати на коліна, а його дружину зґвалтували. Один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж над нею знущалися, йдеться в документах. Сім'я вижила.

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Прокуратура заявила, що розслідує інші злочини в цьому районі, в тому числі вбивства, скоєні в той же період.

Загалом у нападі в Броварах підозрюють шістьох загарбників. Напад на дівчинку та її батьків, за даними прокуратури, скоїли двоє снайперів – віком 32 і 28 років.

Після ймовірного нападу на цю сім'ю двоє солдатів увійшли до будинку по сусідству, де побили літню пару, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину, повідомили в прокуратурі.

В іншому місці, де проживало кілька сімей, солдати зігнали всіх на кухню і зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір.

Всі жертви вижили й отримують психологічну та медичну допомогу, повідомили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування щодо можливої ролі вищих посадових осіб у нападах у Броварах. Ця справа долучена до інших звинувачень у систематичному сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Щодо двох снайперів-ґвалтівників, то, за даними прокурорів, старший із них загинув, а молодший на ім'я Євгеній Чорнокнижний повернувся в Росію.

Коли "Reuters" звернулося до прокуратури з проханням назвати імена обох солдатів, прокуратура надала лише ім'я молодшого чоловіка. Коли журналісти зателефонували за його номером в онлайн-базах даних, людина, яка назвалася братом Чернокнижного, повідомила, що той помер.

"Він помер. Ви ніяк не можете з ним зв'язатися", – сказав чоловік, плачучи. – "Це все, що я можу сказати".

Агентство "Reuters" не змогло самостійно підтвердити його слова.

"Медуза" уточнює, що другий снайпер – це Вадим Шахматов. Саме він, за версією Нацполіції України, зґвалтував дівчинку.

Український проєкт "Медійна ініціатива з прав людини" встановив, що Шахматов був живий у вересні 2022 року: тоді він публікував у російських соцмережах фото, зокрема з Чорнокнижним.

Як зауважила "Медійна ініціатива з прав людини", про смерть Чорнокнижного ще у квітні 2022 року повідомляли оренбурзькі ЗМІ. У жовтні 2022-го видання Orenday писало, що Чорнокнижний посмертно отримав орден мужності, а в його рідному селі Чеботарьове в Оренбурзькій області встановили меморіальну дошку на його честь.

15-та окрема мотострілецька бригада, військовослужбовцями якої Шахматова і Чорнокнижного назвала Нацполіція України, у травні 2022 року отримала звання "гвардійської" від президента Росії Володимира Путіна.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит "Reuters" про коментарі. Телефонні номери 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ не працювали. Двоє офіцерів Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, не змогли надати контакти підрозділу, а один із них сказав, що вони засекречені.

Скан документа з переліком 12 російських солдатів, підозрюваних у сексуальному насильстві в Броварському районі під Києвом у березні 2022 року, ОГП Reuters

Офіс генерального прокурора України заявляє, що розслідує понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини, отриманих за час повномасштабної війни.

Росія традиційно заперечує і свою агресію, і звірства своїх військових.