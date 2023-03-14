Российские снайперы издевались над девочкой и изнасиловали ее мать на Киевщине

Украина обвинила российских солдат Вадима Шахматова и Евгения Чернокнижного в сексуальном насилии над 4-летней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом автомата на глазах у ее отца во время оккупации в Броварском районе Киевской области.

Источник: "Reuters" со ссылкой на материалы украинской прокуратуры, "Meduza" со ссылкой на документы Национальной полиции Украины

Детали: Согласно материалам прокуратуры, эти инциденты были частью ряда сексуальных преступлений, совершенных российскими солдатами 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района вблизи столицы Украины в марте 2022 года.

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По данным правоохранителей, во время неудачной попытки Москвы захватить Киев после вторжения 24 февраля, через несколько дней солдаты вошли в Бровары, мародерствуя и применяя сексуальное насилие как сознательную тактику для терроризирования населения.

"Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и их роли", – заявили прокуроры, чьи документы от 2022 года основаны на интервью со свидетелями и потерпевшими.

Большинство зверств произошли 13 марта, когда солдаты "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", утверждает прокуратура.

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Отца избили металлической кастрюлей, затем заставили стать на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем над ней издевались, говорится в документах. Семья выжила.

Прокуратура заявила, что расследует другие преступления в этом районе, в том числе убийства, совершенные в тот же период.

Всего в нападении в Броварах подозревают шестерых захватчиков. Нападение на девочку и ее родителей, по данным прокуратуры, совершили двое снайперов – в возрасте 32 и 28 лет.

После предполагаемого нападения на эту семью двое солдат вошли в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку, сообщили в прокуратуре.

В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты согнали всех на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать.

Все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование относительно возможной роли высших должностных лиц в нападениях в Броварах. Это дело приобщено к другим обвинениям в систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Что касается двух снайперов-насильников, то, по данным прокуроров, старший из них погиб, а младший по имени Евгений Чернокнижный вернулся в Россию.

Когда "Reuters" обратилось в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, прокуратура предоставила только имя младшего мужчины. Когда журналисты позвонили по его номеру в онлайн-базах данных, человек, назвавшийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.

"Он умер. Вы никак не можете с ним связаться", – сказал мужчина, плача, – "Это все, что я могу сказать".

Агентство "Reuters" не смогло самостоятельно подтвердить его слова.

"Медуза" уточняет, что второй снайпер – это Вадим Шахматов. Именно он, по версии Нацполиции Украины, изнасиловал девочку.

Украинский проект "Медийная инициатива по правам человека" установило, что Шахматов был жив в сентябре 2022 года: тогда он публиковал в российских соцсетях фото, в том числе с Чернокнижным.

Как заметила "Медийная инициатива по правам человека", о смерти Чернокнижного еще в апреле 2022 года сообщали оренбургские СМИ. В октябре 2022-го издание Orenday писало, что Чернокнижный посмертно получил орден Мужества, а в его родном селе Чеботарево в Оренбургской области установили мемориальную доску в его честь.

15-я отдельная мотострелковая бригада, военнослужащими которой Шахматова и Чернокнижного назвала Нацполиция Украины, в мае 2022 года получила звание "гвардейской" от президента России Владимира Путина.

Министерство обороны России не ответило на запрос "Reuters" о комментариях. Телефонные номера 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них сказал, что они засекречены.

Скан документа с перечнем 12 российских солдат, подозреваемых в сексуальном насилии в Броварском районе под Киевом в марте 2022 года, ОГП Reuters

Офис генерального прокурора Украины заявляет, что расследует более 71 тысячи сообщений о военных преступлениях, полученных за время полномасштабной войны.

Россия традиционно отрицает и свою агрессию, и зверства своих военных.