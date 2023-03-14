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Повітряні сили уточнили, як РФ тероризувала українців тривогами 14 березня

Валентина РоманенкоВівторок, 14 березня 2023, 16:49
Повітряні сили уточнили, як РФ тероризувала українців тривогами 14 березня
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування балістичних ракет та польотами винищувача МіГ-31К.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Ігната, після 10 години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов’язано з активністю тактичної авіації.

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Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини.

Повітряні сили не можуть збивати ці швидкісні цілі (Х-31П) наявними засобами ураження. Водночас, як уточнив Ігнат, є різні методи протидії цим ракетам (можуть вимикатися РЛС української ППО -ред.), тож ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі.

З 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Іскандер" -ред.).

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О 15.26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет, зазначив речник Повітряних сил.

Ще три тривоги по всій Україні (13.00, 14.30, 16.30 –ред.) оголошувалися через зліт винищувача Міг-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал", з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.

Пряма мова: "Повітряні тривоги, пов’язані з МіГом, були нетривалими. Ймовірно, це були тренувальні польоти або маневри. Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна".

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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