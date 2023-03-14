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Воздушные силы уточнили, как РФ терроризировала украинцев тревогами 14 марта

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 16:49
Воздушные силы уточнили, как РФ терроризировала украинцев тревогами 14 марта
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Игната, после 10 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации.

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В частности на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области.

Воздушные силы не могут сбивать эти скоростные цели (Х-31П) имеющимися средствами поражения. В то же время, как уточнил Игнат, есть различные методы противодействия этим ракетам (могут выключаться РЛС украинской ПВО -ред.), поэтому вражеские ракеты не достигли целей, хотя обломки одной из них нанесли повреждения местной инфраструктуре.

С 10.27 на востоке Украины существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер" -ред.).

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В 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет, отметил спикер Воздушных сил.

Еще три тревоги по всей Украине (13.00, 14.30, 16.30 -ред.) объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал", с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Прямая речь: "Воздушные тревоги, связанные с МиГом, были непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты "Кинжал", против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя".

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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