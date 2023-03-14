Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы уточнили, как РФ терроризировала украинцев тревогами 14 марта

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 17:49
Воздушные силы уточнили, как РФ терроризировала украинцев тревогами 14 марта
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Игната, после 10 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации.

В частности на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области.

Воздушные силы не могут сбивать эти скоростные цели (Х-31П) имеющимися средствами поражения. В то же время, как уточнил Игнат, есть различные методы противодействия этим ракетам (могут выключаться РЛС украинской ПВО -ред.), поэтому вражеские ракеты не достигли целей, хотя обломки одной из них нанесли повреждения местной инфраструктуре.

С 10.27 на востоке Украины существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер" -ред.).

В 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет, отметил спикер Воздушных сил.

ВИДЕО ДНЯ

Еще три тревоги по всей Украине (13.00, 14.30, 16.30 -ред.) объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал", с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Прямая речь: "Воздушные тревоги, связанные с МиГом, были непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты "Кинжал", против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя".

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Все новости...
воздушная тревога
В третий раз за день по всей Украине быстро распространилась воздушная тревога
По всей Украине снова выли сирены тревоги
По всей Украине на полчаса объявлялась воздушная тревога
Последние новости
09:58
"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы
09:47
Игры, которые спасают. Как военные игры помогают побеждать на поле боя
09:35
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
09:29
Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
09:18
Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово
09:09
фото В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10
09:09
"Мы не будем молчать". Военнослужащие защищают комбата, который дал интервью WP
08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
08:31
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
08:23
Силы обороны за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет
Все новости...